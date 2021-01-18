Про порятунок моряків розповіли в береговій охороні. Фото: Укрінформ

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Українські моряки екіпажу суховантажу Arvin подякували за свій порятунок береговій охороні.

Екіпаж корабля берегової охорони попри вкрай складні погодні умови врятував моряків. При цьому турки ризикували власним життям. Подяку своїм рятівникам моряки висловили у лікарні, куди ті прийшли їх відвідати. Про це 18 січня повідомляє «Укрінформ».

Велике дякуємо вам від себе та від наших сімей за порятунок. За те, що ризикуючи власним життям, у небезпечних та нестерпних умовах, ви нас врятували, — цитує кореспондент моряків.

А командир екіпажу корабля берегової охорони Онур Астсубай розповів про деталі пошуково-рятувальної операції. За його словами, врятованим пощастило, що човен берегової охорони знаходилася поруч й змогла оперативно дістатися до місця аварії. Через шторм у море не могли вийти буксири, довжина яких складає 40−50 м. Довжина корабля берегової охорони складає 22 м, але військові все ж вийшли у море.

Астсубай розповів, як витягували людей із води, кидаючи їм рятувальне коло. Моряки хапалися за нього, їх витягували таким чином, підтягуючи за руки. Рятувальники уточнили, що через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати й витягнути одну людину вдавалося не одразу, а після 3−4 маневрів.

Нагадаємо, 17 січня суховантаж «Арвін», яким володіє українська компанія Arvin Shipping LTD, зазнав аварії біля берегів Туреччини. На судні перебували 12 осіб, серед них — двоє громадян РФ і десять українців. Суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин.