Ірина Білик “засвітилася” на прийомі у Лукашенка

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Ракурс

Ірина Білик та Еліна Іващенко, українські співачки, виступили на новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Захід відбувся у Мінську 16 січня.

Про це у Фейсбук повідомив «Фонд культурної солідарності Білорусі» та Reformation.

На прийомі у Лукашенка з нагоди «старого Нового року» також були присутні зірки російської естради, серед них Стас Михайлов та Валерій Сюткін. Окрім цього, вечір у Палаці незалежності відвідав також екс-соліст білоруського ансамблю «Пісняри» Валерій Скорожонок.

Новорічний прийом у Лукашенка пройшов у стилі «Вечорів на хуторі біля Диканьки». Диктатор 16 січня роздавав ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ. Зокрема, Лукашенко відзначив кореспондента «Столичного телебачення» медаллю «За відвагу», а радника своєї прес-служби — медаллю «За трудові заслуги». Під час виступу Лукашенко запевнив, що ніколи «не відступить, оскільки переконаний у своїй правоті».

50-річна Ірина Білик є заслуженою та народною артисткою України. 19-річна Еліна Іващенко перемагала у вокальних шоу «Голос. Діти» у 2016 році та «X-Фактор» у 2019 році. Також вона здобувала першість на фестивалях «Чорноморські ігри-2018» та «Слов'янський базар-2020».

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.