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Ракурс
Ірина Білик “засвітилася” на прийомі у Лукашенка

Ірина Білик «засвітилася» на прийомі у Лукашенка (ФОТО)

18 січ 2021, 15:10
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Ірина Білик та Еліна Іващенко, українські співачки, виступили на новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Захід відбувся у Мінську 16 січня.

Про це у Фейсбук повідомив «Фонд культурної солідарності Білорусі» та Reformation.

На прийомі у Лукашенка з нагоди «старого Нового року» також були присутні зірки російської естради, серед них Стас Михайлов та Валерій Сюткін. Окрім цього, вечір у Палаці незалежності відвідав також екс-соліст білоруського ансамблю «Пісняри» Валерій Скорожонок.

Новорічний прийом у Лукашенка пройшов у стилі «Вечорів на хуторі біля Диканьки». Диктатор 16 січня роздавав ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ. Зокрема, Лукашенко відзначив кореспондента «Столичного телебачення» медаллю «За відвагу», а радника своєї прес-служби — медаллю «За трудові заслуги». Під час виступу Лукашенко запевнив, що ніколи «не відступить, оскільки переконаний у своїй правоті».


50-річна Ірина Білик є заслуженою та народною артисткою України. 19-річна Еліна Іващенко перемагала у вокальних шоу «Голос. Діти» у 2016 році та «X-Фактор» у 2019 році. Також вона здобувала першість на фестивалях «Чорноморські ігри-2018» та «Слов'янський базар-2020».

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Джерело: Ракурс


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