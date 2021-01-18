Повышение тарифов на электроэнергию Кабмин компенсирует прямыми дотациями

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Повышение тарифа на электроэнергию правительство компенсирует с 1 января с помощью прямых дотаций.

Кабинет министров в ближайшее время примет решение о механизме выплат тем, кто установил электроотопление, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 января на внеочередном заседании правительства.

По его словам, это будет компенсация или монетизация льгот независимо от дохода человека.

На электроотопление перешло очень много людей. Поэтому действовал льготный тариф, — сказал он.

Шмыгаль рассказал, что Кабмин разработал и в ближайшее время примет механизм прямых выплат, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Они будут назначаться без привязки к доходам.

Это не субсидия в классическом понимании. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произойдет с 1 января, — рассказал Шмыгаль.



Премьер также сообщил, что Кабмин ожидает от регулятора коммунальных тарифов установления предельной границы тарифа на распределение газа. Он должен быть не выше 1,79 грн/куб. Такая цена, по словам Шмыгаля, уменьшит тариф на распределение для облгазов на 50%.

Напомним, что сегодня Кабмин принял постановление о регулировании цены для бытовых потребителей, которая составит 6,99 грн за куб. м