Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Заснеженные дороги. Фото: Укравтодор

Снегопады в Украине — о ситуации на заснеженных дорогах рассказали в «Укравтодоре» (ВИДЕО)

18 янв 2021, 10:30
999

Снегопады накрыли Украину в понедельник, 18 января. В большинстве областей сейчас падает снег, в центральных, Сумской и Одесской областях пока без осадков.

Температура воздуха по всей стране колеблется от 6° до 21° мороза. На Сумщине столбики термометров показывают до 26° ниже нуля. В некоторых областях выпало от двух до 12 см снега. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное. Об этом 18 января сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Отмечается, что перевальных участках дорог наблюдается небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 2−3 см. Температура воздуха 8−16°. Состояние покрытия местами мокрое, на Вышковском перевале местами много снега.

Дорожники заверили, что в областях, где идет снег, продолжается очистка проезжей части дорог, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Для обеспечения проезда работают 853 единиц техники и 1 тыс. 163 рабочих.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что 18 января в Карпатах существует угроза схода лавин. Значительная снеголавинная опасность третьего уровня удержится на высокогорье восточной части Закарпатской области из-за низкой температуры воздуха в регионе.


Напомним, 18 января из-за мощного снегопада в Киеве образовались пробки, которые парализовали движение автомобильного транспорта. На ликвидацию последствий непогоды бросали сотни единиц техники.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров