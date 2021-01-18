Заснеженные дороги. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n149131-snegopady-v-ukraine-o-situacii-na-zasnejennyh-dorogah-rasskazali-v-ukravtodore-video.html

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Снегопады накрыли Украину в понедельник, 18 января. В большинстве областей сейчас падает снег, в центральных, Сумской и Одесской областях пока без осадков.

Температура воздуха по всей стране колеблется от 6° до 21° мороза. На Сумщине столбики термометров показывают до 26° ниже нуля. В некоторых областях выпало от двух до 12 см снега. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное. Об этом 18 января сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Отмечается, что перевальных участках дорог наблюдается небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 2−3 см. Температура воздуха 8−16°. Состояние покрытия местами мокрое, на Вышковском перевале местами много снега.

Дорожники заверили, что в областях, где идет снег, продолжается очистка проезжей части дорог, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Для обеспечения проезда работают 853 единиц техники и 1 тыс. 163 рабочих.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что 18 января в Карпатах существует угроза схода лавин. Значительная снеголавинная опасность третьего уровня удержится на высокогорье восточной части Закарпатской области из-за низкой температуры воздуха в регионе.

Напомним, 18 января из-за мощного снегопада в Киеве образовались пробки, которые парализовали движение автомобильного транспорта. На ликвидацию последствий непогоды бросали сотни единиц техники.