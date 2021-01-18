Засніжені дороги. Фото: Укравтодор

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Снігопади накрили Україну у понеділок, 18 січня. У більшості областей зараз падає сніг, у центральних, Сумській та Одеській областях поки без опадів.

Температура повітря по всій країні коливається від 6° до 21° морозу. На Сумщині стовпчики термометрів показують до 26° нижче нуля. У деяких областях випало від двох до 12 см снігу. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене Про це 18 січня повідомила прес-служба «Укравтодору».

Зазначається, що перевальних ділянках доріг спостерігається невеликий сніг, приріст снігового покриву за добу 2−3 см. Температура повітря 8−16°. Стан покриття місцями мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжено.

Дорожники запевнили, що в областях, де сніжить, продовжується очищення проїзної частини доріг, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Для забезпечення проїзду працюють 853 одиниць техніки та 1 тис. 163 робітників.

В українському Гідрометцентрі повідомили, що 18 січня в Карпатах існує загроза сходження лавин. Значна сніголавинна небезпека третього рівня утримається на високогір’ї східної частини Закарпатської області через низьку температуру повітря у регіоні.

Нагадаємо, 18 січня через потужний снігопад у Києві утворилися затори, які паралізували рух автомобільного транспорту. На ліквідацію наслідків негоди кидали сотні одиниць техніки.