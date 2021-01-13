Кабмин обещает помочь украинцам, использующим электроэнергию для отопления — субсидии в Украине, фото — Главком

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Ракурс

Субсидии получит большее количество домохозяйств в Украине. Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.

Такое поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов во время заседания правительства 13 января.

Это произошло ввиду установления единого тарифа на электроэнергию с 1 января. Для людей, которые отапливают свои дома с помощью электроэнергии, поблажек не будет.

Поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления, — заявил Шмыгаль.

Из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионным выплаты для людей. Сейчас 3,1 млн домохозяйств в Украине получают субсидии, средний размер этой помощи составляет 1,6 тыс. грн.

Шмыгаль заверил, что правительство значительно упростило доступ к получению таких субсидий и в период карантина заявку можно подать онлайн, по почте и офлайн, а переназначение происходит автоматически, без комиссий или проверок.

«Ракурс» сообщал, что с 1 января отменен льготный тариф на первые 100 кВт (90 копеек). Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.