Субсидії громадянам, які використовують електроенергію для опалення надасть Кабмін

https://racurs.ua/ua/n148971-subsydiyi-gromadyanam-yaki-vykorystovuut-elektroenergiu-dlya-opalennya-nadast-kabmin.html

Ракурс

Субсидії отримає більша кількість домогосподарств в Україні. Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення.

Таке доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів під час засідання уряду 13 січня.

Це відбулося з огляду на встановлення єдиного тарифу на електроенергію з 1 січня. Для людей, які опалюють свої будинки за допомогою електроенергії, поблажок не буде.

Доручаю Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів спрямувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення, — заявив Шмигаль.

Через збільшення тарифів у січні зростуть і субсидійні виплати для людей. Наразі 3,1 млн домогосподарств в Україні отримують субсидії, середній розмір цієї допомоги становить 1,6 тис. грн.

Шмигаль запевнив, що уряд значно спростив доступ до отримання таких субсидій і в період карантину заявку можна подати онлайн, поштою і офлайн, а перепризначення відбувається автоматично, без комісій чи перевірок.

«Ракурс» повідомляв, що з 1 січня скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт (90 копійок).

Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.