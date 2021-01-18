Підвищення тарифів на електроенергію Кабмін компенсує прямими дотаціями

https://racurs.ua/ua/n149132-pidvyschennya-taryfiv-na-elektroenergiu-kabmin-kompensuie-pryamymy-dotaciyamy.html

Ракурс

Підвищення тарифу на електроенергію уряд компенсує з 1 січня за допомогою прямих дотацій.

Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення про механізм виплат тим, хто встановив електроопалення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 січня на засіданні уряду.

За його словами, це буде компенсація або монетизація пільг незалежно від доходу людини.

На електроопалення перейшло дуже багато людей. І ми мали відповідно пільговий тариф, — сказав він.

Шмигаль розповів, що Кабмін розробив і найближчим часом прийме механізм прямих виплат, який передбачає прямі виплати людям, в яких встановлено електроопалення. Вони призначатимуться без прив’язки до того, які у людини доходи.

Це не субсидія в класичному розумінні. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбудеться з 1 січня, — розповів Шмигаль.



Прем'єр також повідомив, що Кабмін очікує від регулятора комунальних тарифів встановлення граничної межі тарифу на розподіл газу. Він має бути не вищий за 1,79 грн/куб. Така ціна, за словами Шмигаля, зменшить тариф на розподіл по дрібних облгазах на 50%.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін ухвалив постанову про регулювання ціни для побутових споживачів, яка становитиме 6,99 грн за куб. м