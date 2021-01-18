Шмигаль заспокоїв Зеленського — в Україні м'який локдаун. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n149158-shmygal-zaspokoyiv-zelenskogo-v-ukrayini-m-yakyy-lokdaun.html

Ракурс

Локдаун в Україні діє з 8 по 24 січня включно. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за дорученням президента Володимира Зеленського порівняв карантин в Україні з обмеженнями в інших країнах.

Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині — 85,1, у Греції — 84, в Австрії — 78, у Польщі — 71, — сказав прем'єр під час селекторної наради з питань запобігання поширенню COVID-19.

Він зазначив, що Україна посідає 16 місце за індексом жорсткості карантину.

Україна серед 18 країн посідає 16 місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень, — сказав Шмигаль.



Нагадаємо, станом на ранок 18 січня в Україні зафіксовано ще 3 тис. 34 нові випадки цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 5 тис. 990 хворих.

Степанов зазначив, що попри значне зменшення кількості госпіталізованих хворих, котре спостерігається останнім часом, та зростання кількості тих, хто одужав, українцям слід дочекатися наступного тижня, щоб поступово почати повертатися до більш комфортного життя.