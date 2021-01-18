Виверження “марсіанського” вулкану відбулося в Азербайджані

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Ракурс

Виверження грязьового вулкана Шіхзехірлі відбулося в археологічному заповіднику Гобустан на території Азербайджану. Це було 25-те виверження вулкану, починаючи з 1810 року.

Грязьові вулкани нагадують геологам аерокосмічного агентства США NASA вулкани Червоної планети. За даними Бюро досліджень землетрусів в Азербайджані, виверження супроводжувалося трьома циклами активності впродовж доби, пише Azernews.

Внаслідок вулканічної діяльності 2,5 га поверхні навколо кратера були заповнені твердими відходами. Всього з кратера винесло 1,7 тис. куб. м матеріалу.

Шіхзехірлі вважається одним з найактивніших грязьових вулканів у світі. Всього в Азербайджані налічується 365 таких вулканів, більшість з них активні.

Грязьовий вулкан — це пагорб з відкладень пухких порід. Кратери таких вулканів дрібні і можуть періодично викидати бруд. Деякі грязьові вулкани утворені гарячими джерелами.