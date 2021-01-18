Извержение “марсианского” вулкана произошло в Азербайджане — новости мира

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Извержение грязевого вулкана Шихзехирли произошло в археологическом заповеднике Гобустан на территории Азербайджана. Это было 25-е извержение вулкана, начиная с 1810 года.

Грязевые вулканы напоминают геологам аэрокосмического агентства США NASA вулканы Красной планеты. По данным Бюро исследований землетрясений в Азербайджане, извержение было обозначено тремя циклами активности в течение суток, пишет Azernews.

В результате вулканической деятельности 2,5 га поверхности вокруг кратера были заполнены твердыми отходами. Всего из кратера вынесено 1,7 тыс. куб. м материала.

Шихзехирли считается одним из самых активных грязевых вулканов в мире. Всего в Азербайджане насчитывается 365 грязевых вулканов, большинство из них действующие.

Грязевой вулкан — это холм из грязи, вздымающийся из отложений рыхлых пород. Кратеры таких вулканов мелкие и могут периодически извергать грязь. Некоторые грязевые вулканы образованы горячими источниками.