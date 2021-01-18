Могут ли привитые от коронавируса заражать окружающих, рассказали ученые

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149166-mogut-li-privitye-ot-koronavirusa-zarajat-okrujauschih-rasskazali-uchenye.html

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Прививка от коронавируса, которую уже начали делать в большинстве европейских стран, дает высокую эффективность по предотвращению тяжелого течения болезни, но отказываться от карантина после вакцинации не стоит, считают ученые.

По данным немецкого Института Роберта Коха (RKI), который занимается инфекционными заболеваниями, пока непонятно, могут ли привитые передавать коронавирус, и если могут, то насколько активно. Об этом сообщает DW.

В идеале прививка от коронавируса защищает от самого факта заражения. Но пока такой эффект среди допущенных к использованию в ЕС вакцин не доказан. В то же время крайне важно, чтобы вирус не распространялся среди уже вакцинированных, что является важным фактором появления так называемого коллективного иммунитета, — рассказывают ученые.

Ученые объясняют, что в случае наличия стерилизующего иммунитета организм обезвреживает вирус еще до того, как он в него попал. Если такой иммунитет образуется, люди не могут передавать вирус другим, ведь не имеют его в организме. Однако до сих пор неясно, способен ли организм человека выработать такой иммунитет благодаря вакцине на основе матричной рибонуклеидовои кислоты (мРНК), к которым относятся препараты BioNTech/Pfizer и Moderna.

В то же время в случае с так называемым «функциональным иммунитетом» ситуация иная. Его эти вакцины обеспечить точно могут. Однако, этот тип иммунитета защищает вакцинированного от самого факта заражения. Он только защищает человека от того, что он заболеет или трудно перенесет болезнь.

Это означает, что теоретически некоторые привитые могут заразить других, не болея при этом сами. Чтобы узнать это наверняка, нужно дождаться новых данных исследований, — сообщают ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что тест на коронавирус, который дает мгновенный результат, разработал израильский стартап Scentech Medical. Он представил свою уникальную разработку, которая обнаруживает COVID-19 при дыхании. В испытаниях теста приняли участие 784 добровольцев, которые дышали в трубочку течение 10 секунд, и получали мгновенный результат.