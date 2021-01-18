Чи можуть вакциновані від коронавірусу заражати оточуючих, розповіли вчені

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149166-chy-mojut-vakcynovani-vid-koronavirusu-zarajaty-otochuuchyh-rozpovily-vcheni.html

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Щеплення від коронавірусу, яке вже почали робити у більшості європейських країн, дає високу ефективність щодо запобігання важкого перебігу хвороби, але відмовлятися від карантинних обмежень після щеплення не варто, вважають вчені.

За даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), який опікується інфекційними захворюваннями, поки що незрозуміло, чи можуть вакциновані передавати коронавірус, і якщо можуть, то наскільки активно. Про це повідомляє DW.

В ідеалі щеплення від коронавірусу захищає від самого факту зараження. Та поки що така дія допущених до використання в ЄС вакцин не доведена. Водночас це важливо, аби вірус не поширювався серед уже вакцинованих, що є важливим фактором появи так званого колективного імунітету, — розповідають науковці.

Вчені розповідають, що у разі наявності стерилізуючого імунітету організм знешкоджує вірус ще до того, як він до нього потрапив. Якщо такий імунітет утворюється, люди не можуть передавати вірус іншим, адже не мають його в організмі. Однак досі незрозуміло, чи здатний організм людини виробити такий імунітет завдяки вакцині на основі матричної рибонуклеїдової кислоти (мРНК), до яких належать препарати BioNTech/Pfizer та Moderna.

Натомість у випадку з так званим «функціональним імунітетом» ситуація інакша. Його ці вакцини забезпечити точно можуть. Однак, цей тип імунітету не захищає вакцинованого від самого факту зараження. Він лише захищає людину від того, що вона захворіє або ж важко переноситиме хворобу.

Це означає, що теоретично деякі вакциновані можуть заразити інших, не хворіючи при цьому самі. Щоб знати це достеменно, потрібно дочекатись нових даних досліджень, — повідомляють вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тест на коронавірус, який дає миттєвий результат, розробив ізраїльський стартап Scentech Medical. Він представив свою унікальну розробку, яка виявляє COVID-19 при диханні. У випробуваннях тесту взяли участь 784 добровольців, які дихали в трубочку протягом 10 секунд, і отримували миттєвий результат.