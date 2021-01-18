Нову мутацію коронавірусу виявили у Німеччині

Нову мутація коронавірусу виявили у Німеччині

https://racurs.ua/ua/n149138-novu-mutaciya-koronavirusu-vyyavyly-u-nimechchyni.html

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Нову мутацію коронавірусу SARS-CoV-2 виявили на території Баварії. Місцеві лікарі відправили «підозрілі» заморожені зразки трьох пацієнтів до берлінської клініки «Шаріте», яка підтвердила їхні підозри щодо наявності ще однієї варіації коронавіруса.

Раніше результати аналізів баварських пацієнтів здалися медикам дивними, тому вони й сконтактувалися із колегами з «Шаріте», пише видання Merkur.

Чи є новий збудник COVID-19 більш заразним, лікарі повідомлять пізніше. Очільник лікарні Франц Нідербюль розповів, що минулого тижня фахівці виявили результати, які відхиляються від норми, при дослідженні мазків пацієнтів завдяки спеціальному приладу.

Ми очікуємо докладної відповіді до кінця січня, — зауважили лікарі.

Нагадаємо, раніше у берлінській клініці Charitе підтвердили наявність нової мутації коронавірусу в пробі пацієнта, який захворів на COVID-19 в Нижній Саксонії ще в листопаді 2020 року.

Окрім цього, в аналізах чотирьох туристів, які прилетіли з Бразилії, вчені виявили ознаки нового різновиду SARS-Cov-2. За даними вчених, зміни в вірусі відбулися на ділянці геному, що відповідає за форму шиповидного білка, за допомогою якого вірусні частинки проникають в клітини людини. Нова форма білка полегшує вірусу доступ в клітини, тому інфекція може поширюватися значно швидше.

У Данії також виявили нову мутацію коронавірусу незабаром після того, як в країну проник високозаразливий штам, що поширився в Великої Британії.