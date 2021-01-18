Новая мутация коронавируса обнаружена в Германии

Новая мутация коронавируса обнаружена в Германииhttps://racurs.ua/n149138-novaya-mutaciya-koronavirusa-obnarujena-v-germanii.htmlРакурс
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на территории Баварии. Местные врачи отправили «подозрительные» замороженные образцы трех пациентов в берлинскую клинику «Шарите», которая подтвердила их подозрения о наличии еще одной вариации коронавируса.
Ранее результаты анализов баварских пациентов показались медикам странными, поэтому они связались с коллегами из «Шарите», пишет издание Merkur.
Является ли возбудитель COVID-19 более заразительным, врачи сообщат позже. Управляющий больницы Франц Нидербюль рассказал, что на прошлой неделе специалисты выявили отклоняющиеся результаты при исследовании мазков пациентов благодаря специальному прибору.
Мы ожидаем подробного ответа к концу января, — отметили врачи.
Напомним, ранее в берлинской клинике Charitе подтвердили наличие новой мутации коронавируса в пробе пациента, который заболел COVID-19 в Нижней Саксонии еще в ноябре 2020 года.
Кроме этого, в анализах четырех туристов, прилетевших из Бразилии, ученые обнаружили признаки новой разновидности SARS-Cov-2. По данным ученых, изменения в вирусе произошли на участке генома, отвечающем за форму шиповидного белка, при помощи которого вирусные частицы проникают в клетки человека. Новая форма белка облегчает вирусу доступ в клетку, поэтому инфекция может распространяться значительно быстрее.
В Дании также обнаружили новую мутацию коронавируса вскоре после того, как в страну проник высокозаразный штамм, распространившийся в Великобритании.