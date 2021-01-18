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Пойдет ли Киев на импорт энергоносителей из РФ, рассказал Шмыгаль

Пойдет ли Киев на импорт энергоносителей из РФ, рассказал Шмыгаль

18 янв 2021, 16:14
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Импорт электроэнергии из России в Украину пока не обсуждается в Кабмине, а закупки из Беларуси возможны объемом до 900 МВт.

Об отсутствии законодательных ограничений для этого сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль агентству «Интерфакс-Украина».

По поводу прямого импорту электроэнергии и газа из России в правительстве отсутствует даже дискуссия.

Сегодня нет дискуссии — ни с политической, ни с экономической точки зрения — по поводу прямого импорта российского продукта (электроэнергии или газа), — заявил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, поскольку законодатели не установили никаких ограничений.

У нас есть возможность получать 900 мВт, а в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. По поводу политической целесообразности… Это это совсем другой вопрос, который пока не поднимался, — пояснил руководитель Кабмина.

В 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, который было приостановлено в апреле прошлого года.

Ранее пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что суммарный объем экспорта электроэнергии по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза — 4754,1 млн кВт-ч против 2284,9 млн кВт-час.

С 12 апреля по 31 декабря 2020 года пропускную способность по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина было ограничено до 0 МВт.


Импорт электроэнергии из РФ в 2020 году составил 53,4 млн кВт (2,3%), из Беларуси — 82,8 млн кВт∙ч (6,7%) и осуществлялся до середины апреля.

Напомним, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко назвал одним из направлений решения тарифной проблемы возобновление покупки газа в компаниях, независимых от российского государственного монополиста «Газпрома».


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