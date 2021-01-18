Peugeot и Fiat объединились в гигантский автоконцерн Stellantis

Новый автоконцерн Stellantis. Фото: automacha.com

https://racurs.ua/n149164-peugeot-i-fiat-obedinilis-v-gigantskiy-avtokoncern-stellantis.html

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Французский автопроизводитель PSA Groupe, который выпускает Peugeot, Citroen и Opel, объединился с итальянско-американским автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Автопроизводители подписали соглашение о слиянии и завершили объединение в автомобильную группу Stellantis. Отныне эта группа — четвертый крупнейший производитель автомобилей во всем мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Stellantis.

Отмечается, что соглашение было подписано еще 18 декабря 2019 года. Стоимость вновь созданного концерна оценивается 52 млрд долл. Возглавит компанию действующий генеральный директор PSA Карлос Таварес. Акционеры FCA и Groupe PSA получили по 50% в объединенной компании.

Руководство Stellantis планирует ежегодно продавать примерно 8,1 млн автомобилей. Автопроизводитель утверждает, что будет иметь достаточно ресурсов для того, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с Toyota или Volkswagen.

Напомним, спортивный автомобиль из переработанных отходов разработали в Нидерландах. Машину создали студенты технологического университета Эйндховена. Необычное транспортное средство Luca почти полностью сделано из мусора.