Похищенный ноутбук Нэнси Пелоси могли продать РФ. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/n149163-shturm-kapitoliya-pohischennyy-noutbuk-nensi-pelosi-mogli-prodat-rf.html

Ракурс

Штурм Капитолия в США расследует ФБР. Речь идет о деле женщины, которая во время штурма якобы украла ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы потом передать его России.

Сейчас жительница Пенсильвании Райли Уильямс скрывается. Также она удалила свои учетные записи в социальных сетях, пишет CNN.

Пока нет подтверждения информации, что она действительно украла ноутбук. Однако внутри Капитолия ее узнал человек, представившийся бывшим романтическим партнером женщины.

Он заявил, что видел видео, на котором Уильямс выносит устройство из офиса спикера Палаты представителей. Кроме того, он сказал, что женщина хотела послать ноутбук другу в Россию, чтобы тот потом передал устройство Службе внешней разведки.

Однако свидетель сообщил ведомству, что планы женщины по непонятным причинам провалились, поэтому устройство или все еще находится у Уильямс, или она уже его уничтожила.

В деле, расследуемом ФБР, женщину не обвиняют в воровстве. Уильямс предъявили обвинение только в насильственном въезде или нарушении общественного порядка.

Напомним, сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг.

Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.