Викрадений ноутбук Ненсі Пелосі могли продати РФ. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n149163-shturm-kapitoliu-vykradenyy-noutbuk-nensi-pelosi-mogly-prodaty-rf.html

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Штурм Капітолію у США розслідує ФБР. Йдеться про справу жінки, яка під час штурму нібито вкрала ноутбук спікера Палати представників Ненсі Пелосі, щоб потім передати його Росії.

Наразі жителька Пенсильванії Райлі Вільямс переховується. Також вона видалила свої облікові записи в соціальних мережах, пише CNN.

Поки що немає підтвердження інформації, що вона справді вкрала ноутбук. Однак всередині Капітолію її впізнала людина, яка представилася колишнім романтичним партнером жінки.

Він заявив, що бачив відео, на якому Вільямс виносить пристрій з офісу спікерки Палати представників. Крім того, він зазначив, що жінка хотіла надіслати ноутбук другу в Росію, щоб той потім передав пристрій Службі зовнішньої розвідки.

Однак свідок повідомив відомству, що плани жінки з незрозумілих причин провалилися, тому пристрій або все ще перебуває у Вільямс, або вона вже його знищила.

У справі, яку розслідує ФБР, жінку не звинувачують у крадіжці. Вільямс пред’явили звинувачення лише у насильницькому в’їзді або порушенні громадського порядку.

Нагадаємо, прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США 6 січня після його закликів прийти на мітинг.

Вони намагалися перешкодити затвердженню підсумків виборів президента, на яких переміг демократ Джо Байден. Внаслідок штурму Капітолію загинуло п’ятеро осіб.