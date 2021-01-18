Зеленський призначив в СБУ фігуранта справи про розстріли на Майдані — адвокати

https://racurs.ua/ua/n149162-zelenskyy-pryznachyv-v-sbu-figuranta-spravy-pro-rozstrily-na-maydani-advokaty.html

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Президент Володимир Зеленський минулими вихідними провів кадрові ротації в Службі безпеки України й призначив начальником Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу — фігуранта справи про розстріли на Майдані.

Про це у Фейсбук 18 січня повідомила «Адвокатська дорадча група».

Зеленський призначив начальником Департаменту захисту нацдержавності СБУ Олександра Куксу. Під час Майдану Кукса був заступником Олександра Щеголєва, якого обвинувачують і судять за організацію та здійснення силового штурму Майдану шляхом проведення антитерористичної операції в ніч на 19 лютого 2014 року, — йдеться у повідомленні.

Також адвокати оприлюднили матеріали справи, де фігурує прізвище Кукси.

В «Адвокатській дорадчій групі» додали, що торік у травні під час засідання в Шевченківському райсуді Києва було досліджено слідчий експеримент за участю Щеголєва.

На слідчому експерименті ще в якості підозрюваного Щеголєв зазначив, що він в ту ніч, коли пішов з СБУ до столичного МВС на Володимирській 15, взяв з собою й Куксу, котрий тоді був заступником начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області по лінії тероризму, — нагадали юристи.



Докази щодо запровадження в дію плану «Бумеранг» вже було досліджено в суді. Зауважимо, що операція «Бумеранг» — комплекс заходів у рамках антитерористичної операції, оголошеної 19 лютого 2014 року. Головна мета — повна зачистка Майдану Незалежності та прилеглих територій від протестувальників. Керувала операцією СБУ.

ЗМІ повідомляли, що у 2014 році полковник Олександр Кукса був поранений у боях під Слов’янськом.