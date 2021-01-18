Зеленский назначил в СБУ фигуранта дела о расстрелах на Майдане — адвокаты

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Президент Владимир Зеленский в минувшие выходные провел кадровые ротации в Службе безопасности Украины и назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу — фигуранта дела о расстрелах на Майдане.

Об этом в Фейсбуке 18 января сообщила «Адвокатская совещательный группа».

Зеленский назначил начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ Александра Куксу. Во время Майдана Кукса был заместителем Александра Щеголева, которого обвиняют и судят за организацию и осуществление силового штурма Майдана путем проведения антитеррористической операции в ночь на 19 февраля 2014 года, — говорится в сообщении.

Также адвокаты обнародовали материалы дела, где фигурирует фамилия Куксы. В «Адвокатской совещательной группе» добавили, что в мае прошлого года во время заседания в Шевченковском райсуде Киева был исследован следственный эксперимент с участием Щеголева.

На следственном эксперименте еще в качестве подозреваемого Щеголев отметил, что он в ту ночь, когда шел из СБУ в столичный МВД на Владимирской 15, взял с собой и Куксу, который тогда был заместителем начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области по линии терроризма, — напомнили юристы.



Доказательства о введении в действие плана «Бумеранг» уже были исследованы в суде. Отметим, что операция «Бумеранг» — комплекс мероприятий в рамках антитеррористической операции, объявленной 19 февраля 2014 года. Главная цель — полная зачистка Майдана Независимости и прилегающих территорий от протестующих. Руководила операцией СБУ.

СМИ сообщали, что в 2014 году полковник Александр Кукса был ранен в боях под Славянском.