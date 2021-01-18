Peugeot та Fiat об'єдналися в гігантський автоконцерн Stellantis

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Новий автоконцерн Stellantis. Фото: automacha.com
Peugeot та Fiat об'єдналися в гігантський автоконцерн Stellantishttps://racurs.ua/ua/n149164-peugeot-ta-fiat-obiednalysya-v-gigantskyy-avtokoncern-stellantis.htmlРакурс
Французький автовиробник PSA Groupe, який випускає Peugeot, Citroen та Opel, об'єднався з італійсько-американським автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Автовиробники підписали угоду про злиття й завершили обʼєднання в автомобільну групу Stellantis. Відтепер ця група — четвертий найбільший виробник автомобілів в усьому світі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Stellantis.
Зазначається, що угода була підписана ще 18 грудня 2019 року. Вартість новоствореного концерну оцінюється 52 млрд дол. Очолить компанію чинний генеральний директор PSA Карлос Таварес. Акціонери FCA і Groupe PSA отримали по 50% в об'єднаній компанії.
Керівництво Stellantis планує щорічно продавати приблизно 8,1 млн автомобілів. Автовиробник стверджує, що матиме достатньо ресурсів для того, щоб розпочати виробництво електрокарів та конкурувати з Toyota або Volkswagen.
Нагадаємо, спортивний автомобіль з перероблених відходів розробили у Нідерландах. Машину створили студенти технологічного університету Ейндховена. Незвичний транспортний засіб Luca майже повністю зроблений зі сміття.
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