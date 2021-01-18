Імпорт енергоносіїв з Білорусі можливий, з РФ — не обговорюється, заявив Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n149165-import-energonosiyiv-z-bilorusi-mojlyvyy-z-rf-ne-obgovoruietsya-zayavyv-shmygal.html

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Імпорт електроенергії з Росії в Україну наразі не обговорюється в Кабміні, а закупівлі з Білорусі можливі обсягом до 900 МВт.

Про відсутність законодавчих обмежень щодо цього повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль агентству «Інтерфакс-Україна».

Щодо прямого імпорту електроенергії і газу з Росії в уряді відсутня навіть дискусія.

Сьогодні немає дискусії — ні з політичної, ні з економічної точки зору — щодо прямого імпорту російського продукту (електроенергії чи газу), — заявив Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що імпорт електроенергії з Білорусі технічно можливий, оскільки законодавці не встановили жодних обмежень.

У нас є відповідний перетин, 900 мВт, і у разі необхідності Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція лишається відкритою. Щодо політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушувалося, — пояснив керівник Кабміну.

У 2021 році Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі, який було призупинено у квітні минулого року.

Раніше прес-служба «Укренерго» повідомила, що сумарний обсяг експорту електроенергії за підсумками 2020 року перевищує імпорт у 2,1 рази — 4754,1 млн кВт-год проти 2284,9 млн кВт-год.

В зоні — Польща, Білорусь, Росія та Молдова — експорт більший за імпорт в 8,4 рази — 1 734 млн кВт·год проти 205,7 млн кВт·год, а в «Острові Бурштинської ТЕС» (Угорщина, Словаччина та Румунія) в 1,45 рази — 3 020 млн кВт·год та 2 079,2 млн кВт·год відповідно.

З 12 квітня до 31 грудня 2020 року пропускну спроможність за напрямками Білорусь-Україна та Росія-Україна було обмежено до 0 МВт.

Імпорт електроенергії з РФ в 2020 році склав 53,4 млн кВт∙год (2,3%), з Білорусі — 82,8 млн кВт∙год (6,7%) та здійснювався до середини квітня.

Нагадаємо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко назвав одним з напрямків вирішення тарифної проблеми відновлення купівлі газу в компаній, які незалежні від російського державного монополіста «Газпрому».