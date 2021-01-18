В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n149168-epidemiya-koronavirusa-pochemu-mujchiny-tyajelee-boleut-rasskazal-genetik.html

Ракурс

Мужчины больше, чем женщины, страдают от коронавирусной болезни COVID-19.

Причина этого заключается в генетических различиях. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил украинский генетик Александр Коляда.

Ученый напоминает, что у женщин есть две Х-хромосомы, в то время как у мужчин одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.

У женщин одна из X-хромосом в клетках выключается, однако этот процесс охватывает не всю хромосому и некоторые ее части этого избегают.

На один из таких участков хромосомы, который частично избегает выключения, приходится белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения внутрь клеток человека.

То есть у мужчин есть одна копия гена, с белком которого связывается вируса, а у женщин их две, — отмечает Коляда.

Поскольку у женщин копий этого гена две, они могут отличатся между собой, что затрудняет для вируса задачу инфицирования клеток организма, часть которых в таком случае может продолжать исправно функционировать.

Женщины не реже заражаются короной. Но немного реже страдают от осложнений, — подчеркивает ученый.

Еще одной причиной такой ситуации является «вклад» мужского гормона тестостерона в угнетение иммунитета.

Эстроген же наоборот, судя по всему, способствует защите от инфекционных болезней, — отметил Коляда.

Напомним, в Германии недавно обнаружили новую мутацию коронавируса.