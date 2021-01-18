Навального затримали в РФ. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n149170-navalnogo-zaareshtuvav-rosiyskyy-sud-ukrayina-ta-svit-vidreaguvaly.html

Ракурс

Олексію Навальному, російському опозиціонеру, якого 17 січня затримали в аеропорту «Шеремєтьєво» після повернення з Німеччини, обрали запобіжний захід.

Суд взяв політика під варту на 30 діб. Засідання суду пройшло у відділку поліції, де Навальний провів минулу ніч, адвокатів до нього допустили за хвилину до засідання, а повістки їм не дали. Навального заарештували до 15 лютого, оскільки МВС РФ просило арешт на 30 діб. Політика звинувачують у порушенні умов випробувального терміну. Про це повідомляє Telegram-канал «Лентач».

Тим часом, Міністерство закордонних справ України закликало звільнити російського опозиціонера. У відомстві наголосили, що планують оскаржити права РФ в ПАРЄ через затримання Навального.

Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація, — зазначили в МЗС України.

В Організації об'єднаних націй висловили глибоку стурбованість у зв’язку із затриманням Навального. Москву закликали відпустити Навального і розслідувати його отруєння.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки різко засудив затримання, назвавши це спробою Кремля змусити своїх критиків мовчати. Міністерство закордонних справ Франції поширило заяву про стурбованість ситуацією навколо Навального. Вимагають звільнення політика також Польща та Чехія. А країни Балтії пригрозили Росії санкціями.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також звернулися до російської влади із закликом звільнити Навального.

Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через ситуацію з Навальним. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що таким чином Захід намагається відвернути увагу від «кризи ліберальної моделі розвитку».

Нагадаємо, Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи вважає доцільним порушити питання «кейсу Навального» у межах оскарження повноважень Росії.