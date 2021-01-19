Мелания Трамп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149229-melaniya-tramp-poproschalas-s-titulom-pervoy-ledi-video.html

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Мелания Трамп, первая леди США, записала последнее послание для американцев в качестве первой леди. Она попросила граждан отказаться от насилия, и отметила медиков, вовлеченных в борьбу с коронавирусом.

Также она призвала американцев делать все с пристрастием, и выразила им благодарность за вдохновение, которое они дарили ей последние четыре года. Соответствующее видео она опубликовала в Twitter.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

По ее словам, быть первой леди США было величайшей честью в ее жизни.

Меня вдохновляли невероятные американцы по всей нашей стране, которые поднимают общество своей добротой, мужеством и грацией. Последние четыре года были незабываемыми. Я думаю обо всех людях, которых я забрала в свое сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости, — отметила первая леди.

Она добавила к своей речи благодарность медикам и всем, кто работает над спасением жизней в сложное время испытаний, которые подсунула эпидемия коронавируса.

Отметим, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания нарушат традицию, и не будут приглашать Джо и Джилл Байден в Белый дом перед тем, как покинуть его утром 20 января. Таким образом Трамп нарушит один из самых устойчивых ритуалов передачи власти в Америке. Вместо президента и первой леди Байдена будут встречать глава Белого дома Тимоти Харлет.

Также добавим, что первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом жену избранного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден. Тем самым она нарушила традицию, которая длилась более 70 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы рассказала, как помогла Мелании Трамп обустроиться в Белом доме после победы на выборах в 2016 году Дональда Трампа. Несмотря на разочарование результатами выборов, они с мужем пытались с уважением провести плавную передачу власти.