Суд по делу Шеремета рассмотрел меру пресечения Антоненко

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Ракурс

Убийство журналиста Павла Шеремета было в центре внимания заседания Шевченковского райсуда Киева.

Фемида рассматривала дело в отношении трех обвиняемых — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, но по сути рассмотрели только ходатайство защиты об изменении меры пресечения для Антоненко. Суд оставил музыканта под арестом.

На заседании 19 января были все трое обвиняемых, их адвокаты и прокуроры. Антоненко отказались выпустить из стеклянного бокса несмотря на просьбы адвокатов.

На заседании должны были начать исследовать материалы дела, но судья заявила, что в суд поступила информация о болезни одного из адвокатов Кузьменко. Он просил суд не исследовать без него материалы дела.

Адвокат Антоненко Дмитрий Круговой заявил, что защита просит суд изменить меру пресечения Антоненко на личное обязательство.

Подозреваемый в убийстве Шеремета музыкант Антоненко перед началом судебного заседания заявил, что информация о подготовке покушения на журналиста в Беларуси опровергает версии его причастности к преступлению.

Он считает, что решение о его освобождении из СИЗО принимает не судья, а «наверху» и он надеется, что в ближайшее время там позволят ему ездить в суд из дома.

Адвокат Антоненко заявлял также, что опасности побега его клиента не существует, а сегодня у него заболела жена, поэтому не с кем оставить его малолетних детей.

Ранее Антоненко жаловался на выпадение зубов из-за условий содержания в СИЗО.

Во время заседания суда 12 января прокурор Михаил Тишин приобщил последние 11 томов по делу. Присяжные перешли к исследованию письменных доказательств.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года на брифинге полиция назвала подозреваемых в его убийстве — музыканта и военного Андрея Антоненко, медика и волонтерку Юлию Кузьменко, а также военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко постоянно находится под стражей. Кузьменко суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета. Дугарь остается под залогом.

Следующее заседание по делу состоится 2 февраля.