Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского — детали / Фото: ЦПК

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Уголовное производство против нардепа от партии «Слуга народа» Александра Дубинского из-за неуплаты налогов открыли в Офисе генпрокурора по заявлению «Центра противодействия коррупции» после того, как США наложили санкции на скандального парламентария.

В пресс-службе ЦПК отметили, что изначально у Венедиктовой отказывались расследовать возможные преступления Дубинского, однако Печерский райсуд Киева обязал прокуратуру внести сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Дубинский, его мать и экс-супруга владеют свыше 24 объектами недвижимости, 17 авто и 70 сотками земли. Общая сумма имущества составляет около 2,5 млн долл., — рассказали в ЦПК.

В конце декабря 2019 года Дубинский начал переписывать часть своего имущества на мать и жену Олесю Цибко, с которой впоследствии официально развелся. Антикоррупционеры предполагают, что развод Дубинского было фиктивным, чтобы не декларировать имущество неизвестного происхождения. Речь идет о средствах, полученных за вероятно заказные сюжеты Дубинского во время журналистской деятельности, вероятно продвижение интересов олигарха Игоря Коломойского и возможную работу на олигарха уже будучи депутатом Верховной Рады.



Сокрытие многочисленного имущества может также свидетельствовать о том, что Дубинский хотел уклониться от уплаты налогов, легализовать незаконно полученную собственность, — резюмировали в ЦПК.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против Дубинского.