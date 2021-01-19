Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського — деталі / Фото: ЦПК

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Кримінальне провадження проти народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Дубінського через несплату податків відкрили в Офісі генпрокурора за заявою «Центру протидії корупції» після того, як США наклали санкції на скандального парламентаря.

У прес-службі ЦПК зазначили, що спочатку у Венедіктової відмовлялися розслідувати ймовірні злочини Дубінського, однак Печерський райсуд Києва зобов’язав прокуратуру внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування.

Дубінський, його матір та екс-дружина володіють загалом 24 об'єктами нерухомості, 17 авто та 70 сотками землі. Загальна сума майна складає близько 2,5 млн дол., — розповіли в ЦПК.

Наприкінці грудня 2019 року Дубінський почав переписувати частину свого майна на матір і дружину Олесю Цибко, з якою згодом офіційно розлучився. Антикорупціонери припускають, що розлучення Дубінського було фіктивним з метою не декларувати майно невідомого походження. Йдеться про кошти, отримані за ймовірно замовні сюжети Дубінського під час журналістської діяльності, ймовірне просування інтересів олігарха Ігоря Коломойського та можливу роботу в його інтересах уже будучи депутатом Верховної Ради.

Приховування численного майна може також свідчити про те, що Дубінський хотів ухилитись від сплати податків, легалізувати незаконно отриману власність, — резюмували в ЦПК.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Дубінського.