Дубінський. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n149181-shabunyata-donesly-u-ssha-dubinskyy-znayshov-vynnyh-u-sankciyah.html

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Олександр Дубінський, нардеп від «Слуги народу», проти якого збираються запровадити санкції у США через втручання в американські вибори по справі так званих плівок Порошенка-Байдена, вважає винними у санкціях активістів та антикорупціонерів.

За словами нардепа, проти нього була спланована інформаційна атака з боку «українських аферистів», які працюють на США. Про це він заявив під час прес-конференції сьогодні, 18 січня.

На жаль, помилкові доноси «шабунят» і всіх інших йому подібних аферистів з приводу нібито мого зв’язку з Деркачем, тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу, — заявив нардеп.

Він повідомив, що в нього є достатня кількість доказів, які спростовують тези, оприлюднені політичними опонентами Дубінського. Так, «слуга» заявив, що ніколи не мав жодних зв’язків з Деркачем, а особисто проти нього була розпочата інформаційна кампанія, яку ініціював «Центр протидії корупції» на чолі з Віталієм Шабуніним з «кураторами» з США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції Міністерства фінансів США стосуються семи людей, які пов’язані із нардепом від ОПЗЖ Андрієм Деркачем. Він потрапив під санкції у 2020 році. Офіційний Вашингтон називає його «російським агентом». Нині під санкції потрапили, крім Дубінського, екс-нардеп Олександр Онищенко, екс-прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

У червні 2020 року Офіс генпрокурора щодо «плівок Деркача» відкрив провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч.2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) КК. До матеріалів провадження додано флешку з аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка, колишніх віце-президента США Джо Байдена й держсекретаря США Джона Керрі.