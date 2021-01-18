Ліонель Мессі. Фото: Чемпіонат

https://racurs.ua/ua/n149180-messi-otrymav-pershu-chervonu-kartku-za-barselonu-video.html

Ракурс

Матч «Барселона — Атлетик», який пройшов учора, 17 січня, обернувся перемогою для «Атлетику». Один з найвідоміших нападників у світі, Ліонель Мессі, отримав червону картку у фінальному матчі за Суперкубок Іспанії.

Мессі заробив картку на 121-й хвилині, вдаривши суперника по потилиці. Це перша червона картка Ліонеля за 753 матчі в складі «Барселони». Про це повідомляє «Футбол UA».

Зауважимо, що 33-річний аргентинець зіграв за каталонців 61 тис. 360 хвилин матчів, забив 648 голів, зробив 260 результативних передач, отримав 78 «гірчичників» і завоював 34 трофеї, перш ніж вперше був видалений з поля. До цього Мессі вже двічі видаляли в іграх за збірну своєї країни — у 2004 році проти Угорщини та у 2019 році проти Чилі.

На момент відсторонення Мессі «Барселона» програвала «Атлетику» з рахунком 2:3. Зрештою, матч завершився перемогою «Атлетика» — 3:2. За «Барселону» в цьому матчі дубль оформив Антуан Грізманн. У складі переможців забили Оскар де Маркос, Асьер Вільялібре і Іньякі Вільямс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліонель Мессі, нападник каталонської «Барселони», встановив новий світовий рекорд за кількістю голів, забитих за один клуб. В матчі чемпіонату Іспанії проти «Вальядоліда» 33-річний гравець збірної Аргентини забив свій 644-й гол за каталонський клуб. Рахунок на табло після завершення матчу показував 3:0 на користь «Барселони».