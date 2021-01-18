Зниження тарифів на розподіл газу — оприлюднили список компаній (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n149179-znyjennya-taryfiv-na-rozpodil-gazu-opryludnyly-spysok-kompaniy-dokument.htmlРакурс
Знизити тарифи на розподіл газу для низки операторів газорозподільних мереж планує Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики й компослуг.
Відповідний проект постанови розміщено на сайті НКРЕКП.
Згідно з текстом обґрунтування до проекту постанови, пропонується перегляд тарифів для газорозподільчих систем:
- «Гадячгаз»,
- «Закарпатгаз»,
- «Івано-Франківськгаз»,
- «Коростишівгаз»,
- «Лубнигаз»,
- «Мелітопольгаз»,
- «Миколаївгаз»,
- «Полтавагаз»,
- «Тернопільгаз»,
- «Тисменицягаз»,
- «Уманьгаз»,
- «Харківгаз»,
- «Чернівцігаз»,
- «Газовик».
Таке рішення комісія має намір прийняти, враховуючи численні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу.
Якщо проект постанови затвердять, найбільше тарифи на 2021 рік знизяться для ТОВ «Газовик» — майже на 30%, для АТ «Лубнигаз» — на 27%, найменше для ПАТ «Гадячгаз» — на 3,5%.
Нагадаємо, ціна на газ для населення у 2021 році знижена до 6,99 грн за куб. м завдяки сьогоднішньому рішенню Кабінету міністрів України.