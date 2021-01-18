Ціна на газ. Фото: epravda

https://racurs.ua/ua/n149179-znyjennya-taryfiv-na-rozpodil-gazu-opryludnyly-spysok-kompaniy-dokument.html

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Знизити тарифи на розподіл газу для низки операторів газорозподільних мереж планує Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики й компослуг.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті НКРЕКП.

Згідно з текстом обґрунтування до проекту постанови, пропонується перегляд тарифів для газорозподільчих систем:

«Гадячгаз»,

«Закарпатгаз»,

«Івано-Франківськгаз»,

«Коростишівгаз»,

«Лубнигаз»,

«Мелітопольгаз»,

«Миколаївгаз»,

«Полтавагаз»,

«Тернопільгаз»,

«Тисменицягаз»,

«Уманьгаз»,

«Харківгаз»,

«Чернівцігаз»,

«Газовик».

Таке рішення комісія має намір прийняти, враховуючи численні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу.

Якщо проект постанови затвердять, найбільше тарифи на 2021 рік знизяться для ТОВ «Газовик» — майже на 30%, для АТ «Лубнигаз» — на 27%, найменше для ПАТ «Гадячгаз» — на 3,5%.

Нагадаємо, ціна на газ для населення у 2021 році знижена до 6,99 грн за куб. м завдяки сьогоднішньому рішенню Кабінету міністрів України.