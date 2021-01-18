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Ракурс
Ціна на газ. Фото: epravda

Зниження тарифів на розподіл газу — оприлюднили список компаній (ДОКУМЕНТ)

18 січ 2021, 18:02
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Знизити тарифи на розподіл газу для низки операторів газорозподільних мереж планує Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики й компослуг.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті НКРЕКП.

Для низки компаній планують знизити тарифи на розподіл газу. Джерело: НКРЕКП

Згідно з текстом обґрунтування до проекту постанови, пропонується перегляд тарифів для газорозподільчих систем:

  • «Гадячгаз»,
  • «Закарпатгаз»,
  • «Івано-Франківськгаз»,
  • «Коростишівгаз»,
  • «Лубнигаз»,
  • «Мелітопольгаз»,
  • «Миколаївгаз»,
  • «Полтавагаз»,
  • «Тернопільгаз»,
  • «Тисменицягаз»,
  • «Уманьгаз»,
  • «Харківгаз»,
  • «Чернівцігаз»,
  • «Газовик».

Таке рішення комісія має намір прийняти, враховуючи численні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу.


Якщо проект постанови затвердять, найбільше тарифи на 2021 рік знизяться для ТОВ «Газовик» — майже на 30%, для АТ «Лубнигаз» — на 27%, найменше для ПАТ «Гадячгаз» — на 3,5%.

Нагадаємо, ціна на газ для населення у 2021 році знижена до 6,99 грн за куб. м завдяки сьогоднішньому рішенню Кабінету міністрів України.

Джерело: Ракурс


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