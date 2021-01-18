Снижение тарифов на распределение газа — обнародовали список компаний (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n149179-snijenie-tarifov-na-raspredelenie-gaza-obnarodovali-spisok-kompaniy-dokument.htmlРакурс
Снизить тарифы на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей планирует Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.
Соответствующий проект постановления размещен на сайте НКРЭКУ.
Согласно тексту обоснования к проекту постановления, предлагается пересмотр тарифов для газораспределительных систем:
- «Гадячгаз»,
- «Закарпатгаз»,
- «Ивано-Франковскгаз»,
- «Коростышевгаз»,
- «Лубныгаз»,
- «Мелитопольгаз»,
- «Николаевгаз»,
- «Полтавагаз»,
- «Тернопольгаз»,
- «Тысменицагаз»,
- «Уманьгаз»,
- «Харьковгаз»,
- «Черновцыгаз»,
- «Газовик».
Такое решение комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.
Если проект постановления утвердят, больше всего тарифы на 2021 год снизятся для ООО «Газовик» — почти на 30%, для АО «Лубнигаз» — на 27%, меньше всего для ПАО «Гадячгаз» — на 3,5%.
Напомним, цена на газ для населения в 2021 году снижена до 6,99 грн за куб. м благодаря сегодняшнему решению Кабинета министров Украины.