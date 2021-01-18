Цена газ. Фото: epravda

https://racurs.ua/n149179-snijenie-tarifov-na-raspredelenie-gaza-obnarodovali-spisok-kompaniy-dokument.html

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Снизить тарифы на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей планирует Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте НКРЭКУ.

Согласно тексту обоснования к проекту постановления, предлагается пересмотр тарифов для газораспределительных систем:

«Гадячгаз»,

«Закарпатгаз»,

«Ивано-Франковскгаз»,

«Коростышевгаз»,

«Лубныгаз»,

«Мелитопольгаз»,

«Николаевгаз»,

«Полтавагаз»,

«Тернопольгаз»,

«Тысменицагаз»,

«Уманьгаз»,

«Харьковгаз»,

«Черновцыгаз»,

«Газовик».

Такое решение комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

Если проект постановления утвердят, больше всего тарифы на 2021 год снизятся для ООО «Газовик» — почти на 30%, для АО «Лубнигаз» — на 27%, меньше всего для ПАО «Гадячгаз» — на 3,5%.

Напомним, цена на газ для населения в 2021 году снижена до 6,99 грн за куб. м благодаря сегодняшнему решению Кабинета министров Украины.