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Цена газ. Фото: epravda

Снижение тарифов на распределение газа — обнародовали список компаний (ДОКУМЕНТ)

18 янв 2021, 18:02
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Снизить тарифы на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей планирует Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте НКРЭКУ.

Для ряда компаний планируют снизить тарифы на распределение газа. Источник: НКРЭКУ

Согласно тексту обоснования к проекту постановления, предлагается пересмотр тарифов для газораспределительных систем:

  • «Гадячгаз»,
  • «Закарпатгаз»,
  • «Ивано-Франковскгаз»,
  • «Коростышевгаз»,
  • «Лубныгаз»,
  • «Мелитопольгаз»,
  • «Николаевгаз»,
  • «Полтавагаз»,
  • «Тернопольгаз»,
  • «Тысменицагаз»,
  • «Уманьгаз»,
  • «Харьковгаз»,
  • «Черновцыгаз»,
  • «Газовик».

Такое решение комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.


Если проект постановления утвердят, больше всего тарифы на 2021 год снизятся для ООО «Газовик» — почти на 30%, для АО «Лубнигаз» — на 27%, меньше всего для ПАО «Гадячгаз» — на 3,5%.

Напомним, цена на газ для населения в 2021 году снижена до 6,99 грн за куб. м благодаря сегодняшнему решению Кабинета министров Украины.

Источник: Ракурс


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