О первых нарушениях языкового закона рассказал омбудсмен. Фото: Цензор

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Тарас Креминь, языковой омбудсмен, получил около 100 жалоб по обслуживанию на украинском языке через несколько дней после введения в действие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Жалобы в основном касались сферы обслуживания потребителей. Были замечания и к интернет-магазинам и сайтам, которые имеют русскую версию страницы, а украинская отсутствует. Также нарушения касались рекламы, образования, государственной власти местного самоуправления и транспорта. Об этом Креминь 18 февраля заявил в комментарии УНН.

Отмечается, что больше всего обращений поступило из Киева и Киевской области, из Львова, Одессы и Харькова. Из других областей поступало по одному или по два сообщения.

Также Креминь добавил, что секретариат уполномоченного готов к увеличению жалоб после окончания локдауна, ведь откроются рестораны и кафе. После того как в адрес омбудсмена приходит обращение, начинаются меры госконтроля. Субъект в течение 30 дней должен устранить нарушения. Если таких нарушений несколько в течение года, то начиная с 16 июля 2022 года на субъект может налагаться штраф.

Сейчас, если говорить за сферу обслуживания, это прежде всего отказ общаться на украинском языке тех, кто работает в таких заведениях. А во-вторых, это наличие ценников не на государственном языке. В адрес таких субъектов мы будем присылать требования об устранении также нарушений языкового закона, — отметил Креминь.

Напомним, 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный, поскольку начинает действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Все предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять ею обслуживания и предоставлять информацию о товарах и услугах, в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.