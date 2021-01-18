Про перші порушення мовного закону розповів омбудсмен. Фото: Цензор

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Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, отримав близько 100 скарг щодо обслуговування українською за кілька дні після введення в дію закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Скарги здебільшого стосувалися стосуються сфери обслуговування споживачів. Були зауваження й до інтернет-магазинів та сайтів, які мають російську версію сторінки, а українська відсутня. Також порушення стосувалися реклами, освіти, державної влади місцевого самоврядування та транспорту. Про це Кремінь 18 лютого заявив у коментарі УНН.

Зазначається, що найбільше звернень надійшло з Києва та Київської області, зі Львова, Одеси та Харкова. З інших областей надходило по одному чи по два повідомлення.

Також Кремінь додав, що секретаріат уповноваженого готовий до збільшення скарг після закінчення локдауну, адже відкриються ресторани та кафе. Після того як на адресу омбудсмена приходить звернення, розпочинають заходи держконтролю. Суб'єкт протягом 30 днів повинен усунути порушення. Якщо таких порушень декілька протягом року, то починаючи з 16 липня 2022 року на суб'єкт може накладатися штраф.

Зараз, якщо говорити за сферу обслуговування, це передовсім відмова спілкуватися українською мовою тих, хто працює в таких закладах. А по-друге, це наявність цінників не державною мовою. На адресу таких суб'єктів ми будемо надсилати вимоги про усунення також порушень мовного закону, — зазначив Кремінь.

Нагадаємо, 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна, оскільки починає діяти закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всі підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб'єкти господарювання мають здійснювати нею обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.