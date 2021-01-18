Соцопитування. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n149177-sociology-z-yasuvaly-skilky-ukrayinciv-doviryaut-socopytuvannyam-infografika.html

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Соціологія в Україні користується довірою серед українців. Так, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, яким визначив ставлення населення до соціологічних опитувань.

Грудневе опитування 2020 року показало, що 41% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють. Про це повідомляє прес-служба КМІС.

Натомість ще 21% відсоток — не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу. Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки практично не змінився (у 2019 він дорівнював 42%, а у 2020 — 41%). Баланс довіри і недовіри складає +20%, а торік він дорівнював +21%.





Зауважимо, що рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень, серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився — із 36% у 2002 до 47% у 2004 — а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями. У 2020 році опитування показало незначне зниження довіри.

Опитування проходило з 1 по 12 грудня 2020 року методом особистого інтерв’ю. Під час інтерв’ю було опитано понад 2 тис. респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України, окрім окупованих. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25%, 2.0% — для показників, близьких до 10%, 1.4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Велике будівництво», ініціатива президента Володимира Зеленського, опинилася в епіцентрі нового скандалу. Цього разу невдоволеними виявилися соціологи, які звинуватили Банкову у «нахабному» маніпулюванні даними опитувань громадської думки. Таку заяву оприлюднив професор НаУКМА, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Олексій Гарань.