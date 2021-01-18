Соцопрос. Фото: УНН

https://racurs.ua/n149177-sociologi-vyyasnili-skolko-ukraincev-doveryaut-socoprosam-infografika.html

Ракурс

Социология в Украине пользуется доверием среди украинцев. Так, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, которым определил отношение населения к социологическим опросам.

Декабрьский опрос 2020 года показал, что 41% опрошенных доверяет данным социологических организаций, которые уже давно работают. Об этом сообщает пресс-служба КМИС.

В то же время еще 21% украинцев не доверяет соцопросам, остальные не имеют определенного мнения по этому поводу. Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы практически не изменился (в 2019 он был равен 42%, а в 2020 — 41%). Баланс доверия и недоверия составляет +20%, а в прошлом году он был равен +21%.



Отметим, что уровень доверия к результатам социологических опросов организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований, среди населения Украины за последние 17 лет существенно повысился — с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году — а потом оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями. В 2020 году опрос показал незначительное снижение доверия.

Опрос проходил с 1 по 12 декабря 2020 года методом личного интервью. Во время интервью было опрошено более 2 тыс. респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме оккупированных. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% — для показателей, близких к 10%, 1.4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Большая стройка», инициатива президента Владимира Зеленского, оказалась в эпицентре нового скандала. На этот раз недовольными оказались социологи. Они обвинили Банковую в «наглом» манипулировании данными опросов общественного мнения. Такое заявление обнародовал профессор НаУКМА, научный директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Алексей Гарань.