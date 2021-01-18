Лавров придумал новую «миссию» России в войне на Донбассе

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Переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы ведут «Киев, Донецк и Луганск», а ОБСЕ и Россия в этих переговорах выступают посредниками. Такое мнение лоббирует глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

Также Лавров на пресс-конференции 18 января по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году назвал «серьезной уступкой» участие Москвы в подготовке дорожной карты в рамках минских договоренностей.

Мы не видим другого пути, кроме выполнения минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров нормандского формата — они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, — заявил Лавров.

Вместе с тем в МИД РФ признали наличие «тесной координации с террористами ОРДЛО» накануне каждой встречи в нормандском формате.

Главная работа идет в ТКГ, как ее называют украинцы. Мы ее называем контактной группой. Но можно говорить и трехсторонняя, учитывая, что там три стороны — Киев, Донецк и Луганск. А Россия и ОБСЕ являются посредниками, — убеждает Лавров.

Напомним, недавно подконтрольная Кремлю власть террористических ДНР и ЛНР решила передать Украине пленных. Киеву передадут женщин, пожилых людей и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.