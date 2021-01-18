Индеец с трубкой, фото «Инфоурок»

https://racurs.ua/n149175-ne-tolko-tabak-uchenye-ustanovili-chto-kurili-drevnie-indeycy.html

Ракурс

Индейцы мая — одной из наиболее развитых культур доколумбовой Америки, использовали табак в своих ритуалах. Ученые давно подозревали, что в состав таких смесей шаманы индейцев могли добавлять и другие ингредиенты, для «общения с духами».

С помощью современных методов международной группе ученых удалось установить еще один компонент таких смесей — Tagetes lucida (бархатцы золотистые). Об этом говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Этот цветок, листья которой имеет аромат эстрагона, и сегодня используется как лекарственное и кулинарное растение. По мнению ученых, шаманы могли добавлять его к своим смесям, чтобы сделать курение более приятным.

По мнению ученых, соответствующие смеси, из-за своей сакральности, хранились в специальных сосудах и доступ к ним был ограничен. Наиболее вероятными кандидатами на роль таких сосудов являются так называемые вененерас — миниатюрные керамические контейнеры, найденные на археологических комплексах майя.

Ученые проанализировали 14 образцов вененерас, которые включали четыре различные формы сосудов. Они были взяты из музейных коллекций, а также из недавних археологических находок.

С помощью метаболомики (изучения уникальных химических «отпечатков пальцев», специфических для процессов, происходящих в живых клетках), они обнаружили следы Tagetes lucida, а также двух видов табака — Nicotiana tabacum и N. Rustica.

Отмечается, что до этого ученым удавалось обнаружить лишь биомаркеры таких веществ как анабазин (алкалоид, выделяемый из некоторых видов растений, включая табак), котинин (алкалоид табака) и кофеин. Теперь исследователи начали устранять этот пробел в знаниях о древних индейцах.

Использование аналитических методов, основанных на метаболомике, значительно расширяет возможно обнаружение химических соединений по сравнению с предыдущими исследованиями, ориентированными на биомаркеры, — подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, чем питались доколумбовые индейцы.