Солнечный столб над Запорожьем. Фото: Алексей Толмачев в Facebook

https://racurs.ua/n149174-solnechnyy-stolb-v-nebe-nad-zaporojem-zafiksirovali-na-foto.html

Ракурс

Солнечный столб зафиксировали утром в небе над Запорожьем.

Необычное и красивое явление на объектив фотокамеры поймал местный фотограф Алексей Толмачев. Информацию и фото явления он опубликовал 18 января на собственной странице в Facebook.

Сегодня на рассвете в небе над Запорожьем наблюдалось очень красивое атмосферное явление — солнечный столб Sun Pillar, — говорится в сообщении.

По словам фотографа, солнечный столб или, как его еще называют, «легкий столб» формируется благодаря кристаллам льда в атмосфере, отражают солнечный свет во время его восхода или заката.

Напомним, в июле в Теплодаре Одесской области местные жители заметили необычное природное явление — два Солнца. Так называемое ложное солнце, по-научному называется паргелий. Это — яркие световые пятна по бокам от солнца, является частным случаем солнечных гало-родственных радуге природных явлений, в результате которых вокруг Солнца образуется радужное кольцо.