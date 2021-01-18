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Ракурс
Сонячний стовп над Запоріжжям. Фото: Олексій Толмачов у Facebook

Сонячний стовп у небі над Запоріжжям зафіксували на фото

18 січ 2021, 17:08
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Сонячний стовп зафіксували вранці у небі над Запоріжжям.

Незвичайне та красиве явище на об'єктив фотокамери упіймав місцевий фотограф Олексій Толмачов. Інформацію та фото явища він опублікував 18 січня на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні на світанку в небі над Запоріжжям спостерігалося дуже красиве атмосферне явище — сонячний стовп Sun Pillar, — йдеться у повідомленні.

За словами фотографа, сонячний стовп або, як його ще називають, «легкий стовп» формується завдяки кристалам льоду в атмосфері, що віддзеркалюють сонячне світло під час його сходу або заходу.

Сонячний стовп над Запоріжжям. Фото: Олексій Толмачов у Facebook


Сонячний стовп над Запоріжжям. Фото: Олексій Толмачов у Facebook

Нагадаємо, у липні у Теплодарі Одеської області місцеві жителі помітили незвичайне природне явище — два Сонця. Так зване помилкове Сонце, по-науковому називається паргелій. Це — яскраві світлові плями з боків від сонця, є окремим випадком сонячних гало-споріднених веселці природних явищ, в результаті яких навколо Сонця утворюється райдужне кільце.

Джерело: Ракурс


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