Сонячний стовп над Запоріжжям. Фото: Олексій Толмачов у Facebook

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Сонячний стовп зафіксували вранці у небі над Запоріжжям.

Незвичайне та красиве явище на об'єктив фотокамери упіймав місцевий фотограф Олексій Толмачов. Інформацію та фото явища він опублікував 18 січня на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні на світанку в небі над Запоріжжям спостерігалося дуже красиве атмосферне явище — сонячний стовп Sun Pillar, — йдеться у повідомленні.

За словами фотографа, сонячний стовп або, як його ще називають, «легкий стовп» формується завдяки кристалам льоду в атмосфері, що віддзеркалюють сонячне світло під час його сходу або заходу.

Нагадаємо, у липні у Теплодарі Одеської області місцеві жителі помітили незвичайне природне явище — два Сонця. Так зване помилкове Сонце, по-науковому називається паргелій. Це — яскраві світлові плями з боків від сонця, є окремим випадком сонячних гало-споріднених веселці природних явищ, в результаті яких навколо Сонця утворюється райдужне кільце.