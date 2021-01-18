Труханов. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n149173-vchyty-ukrayinsku-zaklykav-chynovnykiv-mer-odesy-video.html

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Українська мова стала обов’язковою для сфери обслуговування. У зв’язку з цим мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що використовувати українську мову під час роботи зобов’язані й міські чиновники.

Сам Труханів вперше провів апаратну нараду українською мовою. Про це повідомляє «Думська».

Зазначимо, що попри спроби мера говорити українською, в його промові подекуди лунали кальки з російської мови та російськомовні висловлювання. Однак більшість чиновників в Одесі не змогли похизуватися гарною українською — їхня мова була схожа на мову скандального екс-прем'єра Миколи Азарова, чиї навички володіння державною мовою викликали в українців сміх.





Наприкінці наради Геннадій Труханов закликав керівників управлінь і департаментів ознайомити своїх підлеглих з нормами Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який зобов’язує чиновників вільно володіти українською.

За словами Труханова, міська рада Одеси готовий проводити заняття з української для чиновників. При цьому міський голова натякнув, що закон недосконалий, і його треба коригувати.

Я сподіваюся, що центральна влада зверне увагу на регіональні мови, адже коли наші політики заходять в кут, вони згадують, що наша велика країна — багатомовна, а коли проходять вибори — про це забувають. Ми будемо нагадувати про це доступними нам способами, — зазначив мер Одеси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний конфлікт в Одесі спровокував справжній скандал. У трамваї Одеси чоловік накинувся на україномовну жінку і погрожував їй в’язницею. Інцидент стався в салоні трамвая № 5. Конфлікт виник через те, що пенсіонерка почала лаятися з іншою через те, що та відмовлялася говорити українською. У сварку втрутився чоловік, який представився співробітником поліції.