Два літаки Boeing для перевезення COVID-вакцини підготували МАУ — деталі

https://racurs.ua/ua/n149172-dva-litaky-dlya-perevezennya-covid-vakcyny-pidgotuvaly-mau-detali.html

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Вакцину від коронавірусу до України привезуть на двох літаках, які було спеціально підготовлено для використання у таких цілях. Літаки можуть бути задіяні не лише для транспортування вакцини від COVID-19 до Києва.

Про це йдеться в повідомленні компанії «Міжнародні авіалінії України» на сторінці у Фейсбук, оприлюдненому 18 січня.

У МАУ переконані, що доставка вакцини від коронавірусу авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом з урахуванням дотримання необхідних температурних режимів.

З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини в якості вантажу. З початку дії карантину МАУ перевезла 870 т вантажів медичного призначення, — зазначили в українській авіакомпанії.



Нагадаємо, раніше Кабмін планував запропонувати компаніям-розробникам вакцини послуги літака «Мрія». Уряд розраховує, що це дозволить прискорити отримання вакцини Україною.

Нещодавно очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус заявив, що в світі зроблять достатню кількість вакцини проти коронавірусу. ВООЗ уже зареєструвала 2 млрд доз COVID-вакцин від п’яти виробників.