Два самолета для перевозки COVID-вакцины подготовили МАУ — детали

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Вакцину от коронавируса в Украину привезут на двух самолетах, которые были специально подготовлены для использования в таких целях. Авиалайнеры могут быть задействованы не только для транспортировки вакцины от COVID-19 в Киев.

Об этом говорится в сообщении компании «Международные авиалинии Украины» на странице в Фейсбук, обнародованном 18 января.

В МАУ убеждены, что доставка вакцины от коронавируса авиационным транспортом является наиболее быстрым и надежным способом с учетом соблюдения необходимых температурных режимов.

С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза. С начала действия карантина МАУ перевезла 870 т грузов медицинского назначения, — отметили в украинской авиакомпании.



Напомним, ранее Кабмин планировал предложить компаниям-разработчикам вакцины услуги самолета «Мрія». Правительство рассчитывало, что это позволит ускорить получение вакцины для Украины. Недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что в мире сделают достаточное количество вакцины против коронавируса.

ВОЗ уже зарегистрировала 2 млрд доз COVID-вакцин от пяти производителей.