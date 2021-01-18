Труханов. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n149173-uchit-ukrainskiy-yazyk-prizval-chinovnikov-mer-odessy-video.html

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Украинский язык стал обязательным для сферы обслуживания. В связи с этим мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что украинский язык во время работы обязаны использовать и городские чиновники.

Сам Труханов впервые провел аппаратное совещание на украинском языке. Об этом сообщает «Думская».

Отметим, что несмотря на попытки мэра говорить на украинском языке, в его речи проскальзывали кальки с русского языка и русскоязычные выражения. Однако большая часть чиновников в Одессе не смогли похвастаться хорошим украинским языком — их речь была похожа на речь скандального экс-премьера Николая Азарова, чьи навыки владения государственным языком уже стали нарицательными.





В конце совещания Геннадий Труханов призвал руководителей управлений и департаментов ознакомить своих подчиненных с нормами Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает чиновников свободно владеть украинским.

По словам Труханова, городской совет Одессы готов проводить занятия по украинскому языку для чиновников. При этом городской голова намекнул, что закон несовершенен, и его надо корректировать.

Я надеюсь, что центральная власть обратит внимание на региональные языки, ведь когда наши политики заходят в угол, они вспоминают, что наша большая страна — многоязыковая, а когда проходят выборы — об этом забывают. Мы будем напоминать об этом доступными нам способами, — отметил мэр Одессы.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой конфликт в Одессе спровоцировал настоящий скандал. В трамвае Одессы мужчина набросился на украиноязычную женщину и угрожал ей тюрьмой. Инцидент произошел в салоне трамвая № 5. Конфликт возник из-за того, что пенсионерка начала ругаться с другой из-за того, что та отказывалась говорить на украинском. В ссору вмешался мужчина, представившийся сотрудником полиции.