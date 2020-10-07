Ученые установили рацион доколумбовых индейцев, фото: «Мир индейцев»

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Индейцы, жившие на побережье Амазонки в доколумбовую эпоху, питались преимущественно растениями и наземными животными, несмотря на то, что жили в районах, богатых рыбой.

Вместо рыбалки, как считалось ранее, они прилагали значительные усилия к охоте, использованию даров леса и выращиванию растений. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования международной группы ученых, сообщает пресс-служба Автономного университета Барселоны.

Ранее препятствием для проведения подобных исследований было недостаточное количество выявленных человеческих останков этого периода, поэтому ученым пришлось разработать новую методику.

Ученые провели изотопный анализ местного грунта и выявленных в регионе остатков растений и животных. Полученные данные они совместили с байесовскими моделями смешивания, которые изначально были разработаны для расчета рациона питания животных в экосистемах.

В результате исследователи смогли воспроизвести рацион индейцев, живших здесь в период от 1 тыс. до 1,8 тыс. лет назад.

Оказалось, что в основном местные жители употребляли в пищу грызунов — пака и морских свинок, а также крупных мазама — парнокопытных млекопитающих семейства оленевых.

То есть, основным источником белка для них были млекопитающие, а не рыба.

Кроме охоты, также были развиты лесопользование и растениеводство. Оказалось, что индейцы питались кукурузой, тыквами, маниокой, бататами и другими растениями. При этом широко распространена среди индейцев кукуруза со временем перестала быть основным продуктом питания этого региона.

Результаты ставят под сомнение распространенное предположение, что рыба была главной экономической составляющей и крупнейшим источником белка среди популяций доколумбового периода, живущих вблизи водной среды в низменной Амазонии, — отмечают исследователи.

Напомним, в прошлом году в западной части Эквадора ученые обнаружили останки детей в «шлемах» из человеческих черепов.