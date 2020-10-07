Учені встановили раціон доколумбових індіанців, фото: «Мир индейцев»

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Ракурс

Індіанці, які жили на узбережжі Амазонки в доколумбову епоху, харчувалися переважно рослинами та наземними тваринами, попри те, що мешкали в районах, багатих рибою.

Замість риболовлі, як вважалося раніше, вони докладали значних зусиль до мисливства, лісового господарства та вирощування рослин. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження міжнародної групи учених, повідомляє прес-служба Автономного університету Барселони.

Раніше перешкодою для проведення подібних досліджень була недостатня кількість виявлених людських останків цього періоду, тож вченим довелося розробити нову методику.

Учені здійснили ізотопний аналіз місцевого ґрунту та виявлених в регіоні решток рослин і тварин. Отримані дані вони поєднали з байєсовськими моделями змішування, які початково були розроблені для розрахунку раціону харчування тварин в екосистемах.

В результаті дослідники змогли відтворити раціон індіанців, котрі мешкали тут у період від 1 тис. до 1,8 тис. років тому.

Виявилося, що здебільшого місцеві жителі вживали в їжу гризунів — пака і морських свинок, а також великих мазама — парнокопитних ссавців родини оленевих.

Тобто, основним джерелом білка для них були ссавці, а не риба.

Окрім полювання, також були розвинені лісокористування і рослинництво. Виявилося, що індіанці харчувалися кукурудзою, гарбузами, маніоком, бататом та іншими рослинами. При цьому широко поширена серед індіанців кукурудза з часом перестала бути основним продуктом харчування цього регіону.

Результати ставлять під сумнів поширене припущення, що риба була головною економічною складовою і найбільшим джерелом білка серед популяцій доколумбового періоду, що живуть поблизу водного середовища в низинній Амазонії, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік у західній частині Еквадору учені виявили останки дітей у «шоломах» із людських черепів.