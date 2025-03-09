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Ракурс
Распространение Ямной культуры, инфографика: The Wall Street Journal.

Половина населения Земли происходит от древней культуры из Украины — ученые

9 мар 2025, 17:39
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Сучасний світ створений нащадками стародавніх скотарів, які жили на території України.

Це показало дослідження, проведене ученими з Гарвардської медичної школи (США), повідомляє The Wall Street Journal.

Учені встановили, що Ямна культура, яка зародилася на території України близько 5 тис. років тому, стала основою для більшості індоєвропейських народів — нащадки Ямної культури розселилися від Португалії до Монголії, визначивши генетичний та культурний код мільярдів людей.

Таким чином, половина людей, які живуть сьогодні, є нащадками Ямної культури, а індоєвропейськими мовами сьогодні розмовляють понад 40% людей.

У межах дослідження генетики проаналізували ДНК 450 давніх людей з різних регіонів Європи та порівняли їх із понад 1 тис. раніше відомих зразків.

Дослідження підтвердили, що ямна культура зародилася в степах України. Село Михайлівка, яке нині перебуває під російською окупацією, було визначене як генетичний зародок Ямної культури. Звідти носії культури поширилися Євразією, несучи з собою унікальні технології та військові традиції, що сприяли їхній експансії.

Поширення Ямної культури, інфографіка: The Wall Street Journal.

Мова Ямної культури не збереглася в письмовій формі, проте частково відновлена лінгвістами. Вона могла стати предком 400 сучасних мов.

Ямна культура отримала свою назви через спосіб поховання померлих її носіями. Основна ознака ямної культури — це поховання у положенні ембріона (підігнутими до обличчя колінами) під курганами.

Поховання Ямної культури, фото: The Wall Street Journal

Джерело: The Wall Street Journal

Источник: Ракурс


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