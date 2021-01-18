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Ракурс
Індіанець з люлькою, фото: «Инфоурок»

Не лише тютюн — учені встановили, що курили давні індіанці (ФОТО)

18 січ 2021, 17:17
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Індіанці мая — однієї з найбільш розвинених культур доколумбової Америки, використовували тютюн у своїх ритуалах. Учені давно підозрювали, що до складу таких сумішей шамани індіанців могли додавати й інші інгредієнти, для «спілкування з духами».

За допомогою сучасних методів міжнародній групі вчених вдалося встановити ще один компонент таких сумішей — Tagetes lucida (чорнобривці золотисті). Про це йдеться в статті, опублікованій у Scientific Reports.

Ця квітка, листя якої має аромат естрагону, і сьогодні використовується як лікарська та кулінарна рослина. На думку вчених, шамани могли додавати її до своїх сумішей, щоб зробити куріння більш приємним.

Tagetes lucida, фото: «Вікіпедія»

На думку вчених, відповідні суміші, через свою сакральність, зберігалися у спеціальних посудинах і доступ до них був обмежений. Найбільш ймовірними кандидатами на роль таких посудин є так звані вененерас — мініатюрні керамічні контейнери, знайдені на археологічних комплексах майя.

Учені проаналізували 14 зразків вененерас, які включали чотири різні форми посудин. Вони були взяті з музейних колекцій, а також з нещодавніх археологічних знахідок.

Зразки посудин мая, фото: Scientific Reports

За допомогою метаболоміки (вивчення унікальних хімічних «відбитків пальців», специфічних для процесів, що відбуваються у живих клітинах), вони виявили сліди Tagetes lucida, а також двох видів тютюну — Nicotiana tabacum и N. Rustica.

Зазначається, що до цього ученим вдавалося виявити лише біомаркери таких речовин як анабазин (алкалоїд, який виділяється з деяких видів рослин, включаючи тютюн), котинін (алкалоїд тютюну) та кофеїн. Тепер дослідники почали усовувати цю прогалину у знаннях про давніх індіанців.


Використання аналітичних методів, заснованих на метаболоміці, значно розширює можливе виявлення хімічних сполук у порівнянні з попередніми дослідженнями, орієнтованими на біомаркери, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, чим харчувалися доколумбові індіанці.


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