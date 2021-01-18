Індіанець з люлькою, фото: «Инфоурок»

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Ракурс

Індіанці мая — однієї з найбільш розвинених культур доколумбової Америки, використовували тютюн у своїх ритуалах. Учені давно підозрювали, що до складу таких сумішей шамани індіанців могли додавати й інші інгредієнти, для «спілкування з духами».

За допомогою сучасних методів міжнародній групі вчених вдалося встановити ще один компонент таких сумішей — Tagetes lucida (чорнобривці золотисті). Про це йдеться в статті, опублікованій у Scientific Reports.

Ця квітка, листя якої має аромат естрагону, і сьогодні використовується як лікарська та кулінарна рослина. На думку вчених, шамани могли додавати її до своїх сумішей, щоб зробити куріння більш приємним.

На думку вчених, відповідні суміші, через свою сакральність, зберігалися у спеціальних посудинах і доступ до них був обмежений. Найбільш ймовірними кандидатами на роль таких посудин є так звані вененерас — мініатюрні керамічні контейнери, знайдені на археологічних комплексах майя.

Учені проаналізували 14 зразків вененерас, які включали чотири різні форми посудин. Вони були взяті з музейних колекцій, а також з нещодавніх археологічних знахідок.

За допомогою метаболоміки (вивчення унікальних хімічних «відбитків пальців», специфічних для процесів, що відбуваються у живих клітинах), вони виявили сліди Tagetes lucida, а також двох видів тютюну — Nicotiana tabacum и N. Rustica.

Зазначається, що до цього ученим вдавалося виявити лише біомаркери таких речовин як анабазин (алкалоїд, який виділяється з деяких видів рослин, включаючи тютюн), котинін (алкалоїд тютюну) та кофеїн. Тепер дослідники почали усовувати цю прогалину у знаннях про давніх індіанців.

Використання аналітичних методів, заснованих на метаболоміці, значно розширює можливе виявлення хімічних сполук у порівнянні з попередніми дослідженнями, орієнтованими на біомаркери, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, чим харчувалися доколумбові індіанці.