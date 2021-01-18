Лавров вигадав нову місію Росії у війні на Донбасі — війна на Донбасі

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Переговори щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи ведуть «Київ, Донецьк і Луганськ», а ОБСЄ і Росія у цих перемовинах виступають посередниками. Таку думку лобіює очільник МЗС країни-агресора Сергій Лавров.

Також Лавров на прес-конференції 18 січня за підсумками діяльності російської дипломатії у 2020 році назвав «серйозною поступкою» участь Москви у підготовці дорожньої карти щодо мінських домовленостей.

Ми не бачимо іншого шляху, окрім виконання мінських домовленостей. І чим зараз займалися радники лідерів нормандського формату — вони намагалися вкотре вже скласти дорожню карту руху до цієї мети. У тому, що ми беремо участь в складанні або в спробі скласти дорожню карту, вже проявляється серйозна поступка з нашого боку, — заявив Лавров.

Разом з тим в МЗС РФ визнали наявність «тісної координації з терористами ОРДЛО» напередодні кожної зустрічі в нормандському форматі.

Головна робота йде в ТКГ, як її називають українці. Ми її називаємо контактною групою. Але можна говорити і тристороння, враховуючи, що там три сторони — Київ, Донецьк і Луганськ. А Росія і ОБСЄ є посередниками, — переконує Лавров.

Нагадаємо, нещодавно підконтрольна Кремлю влада терористичних ДНР та ЛНР вирішила передати Україні полонених. Києву передадуть жінок, літніх людей та осіб, які страждають важкими захворюваннями.